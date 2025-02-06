Трое детей дошкольного возраста и минимальная зарплата. Какую соцпомощь получит одинокая мать

Мать будет получать эту выплату, пока ребенку не исполнится 18, а если он будет учиться дальше, то помощь будет начисляться до 23 лет

Одинокие матери, как и малообеспеченные семьи в Украине, имеют право на денежную помощь от государства. Сумма зависит не только от количества детей в семье и их возраста, но и среднемесячного дохода и прожиточного минимума.

Какую сумму выплаты может получить одинокая мать с тремя маленькими детьми, разбирался Телеграф. Для вычисления был использован специальный калькулятор на сайте "Пяточок".

Так, если семья состоит из одинокой матери и трех детей в возрасте до 6 лет, а совокупный доход семьи за полгода составляет 48 000 гривен, то есть шестикратную минимальную зарплату в 2025 году, согласно данным Государственной службы статистики Украины, то мать получит 1689 гривен помощи.

Общая сумма дохода семьи была рассчитана без учета других дополнительных выплат, кроме зарплаты мамы.

Следует объяснить, что такая выплата назначается матери до достижения ребенка 18 лет. Однако если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда помощь будет выплачиваться до окончания детьми учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько соцпомощи получит семья, в которой есть ребенок школьного возраста.