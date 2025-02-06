На досрочную пенсию имеет право еще одна категория украинцев. Кто может выйти в 50 и 55 лет
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Определенная категория украинцев может рассчитывать на пенсию до 60 лет
Некоторые украинцы могут выйти раньше на отдых. Право на досрочную пенсию имеют также участники боевых действий при достижении определенного возраста и наличия нормы страхового стажа.
Лица, имеющие УБД, могут раньше оформить себе пенсию, если 55-летний мужчина имеет не менее 25 лет стажа, а 50-летняя женщина – не менее 20 лет стажа. Это объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Сумма пенсии для таких граждан зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.
Кроме того, УБД имеют право на:
- повышение в размере 25% от прожиточного минимума, для лиц, утративших трудоспособность;
- целевую денежную помощь на проживание в размере 40 гривен;
- ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии в случае, когда пенсия (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 гривен.
Ранее "Телеграф" писал о том, какой может быть пенсия у военнослужащего в Украине в 2025 году.