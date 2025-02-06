На досрочную пенсию имеет право еще одна категория украинцев. Кто может выйти в 50 и 55 лет

Определенная категория украинцев может рассчитывать на пенсию до 60 лет

Некоторые украинцы могут выйти раньше на отдых. Право на досрочную пенсию имеют также участники боевых действий при достижении определенного возраста и наличия нормы страхового стажа.

Лица, имеющие УБД, могут раньше оформить себе пенсию, если 55-летний мужчина имеет не менее 25 лет стажа, а 50-летняя женщина – не менее 20 лет стажа. Это объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Сумма пенсии для таких граждан зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Кроме того, УБД имеют право на:

повышение в размере 25% от прожиточного минимума, для лиц, утративших трудоспособность;

целевую денежную помощь на проживание в размере 40 гривен;

ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии в случае, когда пенсия (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой может быть пенсия у военнослужащего в Украине в 2025 году.