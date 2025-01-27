Досрочную пенсию могут оформить украинцы в 50 или 55 лет. Для этого есть одно условие

Чтобы выйти на отдых в 50 или 55 лет, лицу необходимо воспитывать 5 и более детей

Чтобы выйти на пенсию в Украине, человеку нужно достичь определенного возраста и получить норму страхового стажа. Некоторые из граждан могут рассчитывать на досрочный отдых в 50 или 55 лет.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 50 лет на пенсию могут выйти женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста при условии приобретения не менее 15 лет страхового стажа.

Такого вида пенсии ожидает и 55-летний отец при наличии страхового стажа не менее 20 лет по желанию матери или в случае ее отсутствия.

Вместе с тем, годы ухода за ребенком, в частности до достижения им трехлетнего возраста, с 01.01.2004 года учитываются в страховой стаж матери. Чтобы три года были учтены, лицу нужно предоставить свидетельство о рождении и соблюсти определенное условие — лицо не должно было работать и получать помощь по уходу за ребенком.

Однако с 01.01.2005 этот период засчитывают на основании данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли изменить дату получения пенсии.