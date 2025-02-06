На дострокову пенсію має право ще одна категорія українців. Хто може вийти в 50 та 55 років

Певна категорія українців може розраховувати на пенсію до 60 років

Деякі українці можуть вийти раніше на відпочинок. Право на дострокову пенсію мають також учасники бойових дій за умови досягнення певного віку та наявності норми страхового стажу.

Особи, що мають УБД, можуть раніше оформити собі пенсію, якщо 55-річний чоловік має не менше 25 років стажу, а 50-річна жінка — не менше 20 років стажу. Це пояснили в Пенсійному фонді України.

Сума пенсії для таких громадян залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Крім того, УБД мають право на:

підвищення в розмірі 25% від прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність;

цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень;

щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у разі, коли пенсія (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4958 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою може бути пенсія у військовослужбовця в Україні у 2025 році.