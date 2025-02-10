Сумма не достигает и минимума? Сколько получит одинокая мать с двумя школьниками

Чтобы получить такую помощь, женщина должна воспитывать детей без отца

Для матерей, самостоятельно воспитывающих детей, Украиной предусмотрена социальная помощь. Ее сумма рассчитывается в зависимости от количества детей в семье и их возраста, а также среднемесячного дохода и прожиточного минимума.

Такая выплата производится пока ребенку не исполнится 18 лет, а в определенных ситуациях — 23 года. Чтобы узнать, какой будет сумма выплаты для мамы с двумя школьниками в феврале 2025 года, "Телеграф" использовал специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Если семья состоит из одинокой матери и двух детей в возрасте от 6 до 18 лет (школьники), а совокупный доход семьи за полгода составляет, например, 35 000 гривен, то есть по почти 5834 гривен ежемесячно, то женщина будет получать по 2503,11 гривны помощи.

Размер такой помощи актуален только на основе ежемесячных доходов мамы.

Однако при вычислении общего дохода семьи можно допустить ошибку и сумма, которая была вычислена на калькуляторе самостоятельно и та, которую назначит орган социального населения, может отличаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет социальная помощь одинокой маме, которая получает минимальную зарплату и имеет три ребенка дошкольного возраста.