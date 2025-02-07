Шкатулка на год: сколько долларов можно накопить, если ежедневно откладывать на гривну больше

В течение 365 дней накоплений можно получить более 60 тысяч гривен

Иметь какие-то накопления, которыми можно воспользоваться в любом случае, может даже украинец с минимальной зарплатой в 8 тысяч гривен. Нужно лишь ежедневно в течение одного года откладывать на одну гривну больше.

Сколько долларов можно собрать, если откладывать гривну в течение одного года, расскажет "Телеграф". Для накопления можно использовать обычную коробку или банку, на которых можно написать количество дней в году. При пополнении копилки на "комфортную" сумму для лица, можно вычеркивать соответствующую цифру.

Если начать накапливать с минимума, то есть одной гривны в один день, на следующий день — две, а на третий — три гривны и так далее, то за год, а именно 365 дней, человек получит 66 795 гривен. По состоянию на 7 февраля 2025 года это равно 1594,15 доллара.

Эту сумму можно потратить на покупку нового iPhone 16, стоимость которого составляет 37 999 гривен, но сейчас на него действует акция. Поэтому его можно купить за 33 999 гривен.

Или отправиться в отпуск на неделю в Египет, а именно в Шарм эль Шейх или в Турцию, в город Белек.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько лет нужно откладывать, чтобы купить студийку в Киеве.