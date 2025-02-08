За сколько можно собрать 1000 долларов, если ежедневно откладывать всего по 30 гривен

По актуальному курсу 30 гривен это 72 цента

Даже имея небольшую зарплату, если системно откладывать небольшую сумму денег, за год можно накопить довольно внушительную сумму. Если каждый день откладывать всего по 30 гривен, можно создать себе определенную финансовую подушку.

Однако на это уйдут годы. "Телеграф" посчитал, сколько времени потребуется, чтобы накопить 1000 долларов, если ежедневно откладывать по 30 гривен.

По курсу по состоянию на 8 февраля 1000 долларов составляет 41 700 гривен. Чтобы узнать, сколько дней уйдет на накопление 1000 долларов, 41 700 гривен делим на 30 гривен (сумма которую ежедневно откладываем). Получаем 1 390 дней.

Таким образом, каждый день откладывая 30 гривен (в среднем столько стоит хлеб) 1000 долларов можно накопить через 3 года и почти 10 месяцев. По актуальному курсу 30 гривен это 72 цента.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько долларов можно накопить в год, если ежедневно откладывать на гривну больше. Если начать накапливать с минимума, то есть одной гривны в один день, на следующий день — две, а на третий — три гривны и так далее, то через год, а именно 365 дней, человек получит 66 795 гривен. По состоянию на 7 февраля 2025 года это равняется 1594,15 доллара.