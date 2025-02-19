Мартовская индексация. На сколько вырастут пенсии у тех, кто получает 3, 5 и 10 тыс грн
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Выплаты не увеличатся только у одной категории населения
В начале марта в Украине планируется проведение индексации пенсий. Примерно, процент повышения составляет 10%, но окончательного показателя пока неизвестно.
Индексация выплат будет производиться так — 50% инфляции за прошлый год + 50% среднего за три года роста зарплат. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.
Согласно данным, повышение произойдет от минимальных 100 гривен. Сумма будет зависеть от размера пенсии.
Насколько вырастет пенсия в Украине и у кого
- Пенсионерам, которые получают выплату меньше минимальной (2361 гривны), предусмотрено повышение на 100-200 гривен;
- лица, имеющие от 3 до 4 тысяч гривен пенсии, получат в результате индексации 300-400 гривен;
- украинцам с пенсией до 5 тысяч гривен стоит ожидать дополнительные 400-500 гривен;
- а тем, кто получает 10 000 гривен пенсии и более, предусмотрено 1000 гривен и более.
В то же время, специальные пенсии не подлежат индексации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у лица, имеющего минимальный стаж и получавшего минимальную зарплату.