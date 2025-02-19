Мартовская индексация. На сколько вырастут пенсии у тех, кто получает 3, 5 и 10 тыс грн

Выплаты не увеличатся только у одной категории населения

В начале марта в Украине планируется проведение индексации пенсий. Примерно, процент повышения составляет 10%, но окончательного показателя пока неизвестно.

Индексация выплат будет производиться так — 50% инфляции за прошлый год + 50% среднего за три года роста зарплат. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Согласно данным, повышение произойдет от минимальных 100 гривен. Сумма будет зависеть от размера пенсии.

Насколько вырастет пенсия в Украине и у кого

Пенсионерам, которые получают выплату меньше минимальной (2361 гривны), предусмотрено повышение на 100-200 гривен;

лица, имеющие от 3 до 4 тысяч гривен пенсии, получат в результате индексации 300-400 гривен;

украинцам с пенсией до 5 тысяч гривен стоит ожидать дополнительные 400-500 гривен;

а тем, кто получает 10 000 гривен пенсии и более, предусмотрено 1000 гривен и более.

В то же время, специальные пенсии не подлежат индексации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у лица, имеющего минимальный стаж и получавшего минимальную зарплату.