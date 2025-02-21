Сколько насобирается долларов за год, если ежемесячно с минималки откладывать по 5%

Даже с минимальными отложениями можно насобирать 100 долларов

Если от минимальной зарплаты ежемесячно отрывать по 10% и класть их "под матрас", то за год можно собрать более 200 долларов. А какой будет сумма, если процент сбережений снизить до 5%?

Чтобы высчитать, сколько в год можно получить долларов, если каждый месяц откладывать по 5% от минимальной заработной платы по Украине, расскажет Телеграф. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2025 году размер минимальной заработной платы составляет 8000 гривен. Соответственно 5% — 400 гривен.

Если по 400 гривен откладывать в течение одного года, то у украинца собирается 4800 гривен. По состоянию на 21 февраля 2025 года, курс покупки доллара составляет 41,70 гривен, поэтому 4800 гривен равен 115,11 доллара.

И это не предел. Украинец с минимальной зарплатой также может собрать и 1000 долларов. Это можно сделать как можно быстрее, то есть за полтора года, или растянуть на более длительный срок — 5 лет. Сумма отложений, соответственно, также будет разной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли быстро накопить на айфон, если ежедневно откладывать по 1 доллару.