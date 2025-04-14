В скором времени Lifecell закроет популярные тарифы: когда это произойдет и что будет вместо них

Такие изменения происходят в рамках обновления тарифной линейки

Мобильный оператор Лайфселл объявил о закрытии нескольких тарифных планов, включая популярные тарифы "Сделай сам" и "Хендмейд". Эти изменения вступят в силу с 16 апреля по 20 мая 2025 года.

Такой ответ представили представители компании lifecell. Сначала абонент спросил, на какой тарифный план переведут людей.

"На какой тариф переведут абонентов тарифа Хенд Мэйд (закрывается с 16 апреля)? Напишите прямо здесь, моему другу не пришло смс об изменении тарифа. Буду рад, если напишете название тарифа в комментариях сообщества", — спросил он.

Представительница компании написала, что дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено на условиях других тарифных планов. Подробную информацию об изменениях абоненты получат через SMS-сообщение не позднее 7 дней до даты изменения тарифа.

На вопросы пользователей о причинах закрытия тарифных планов компания ответила, что такие изменения происходят в рамках обновления тарифной линейки с целью соответствия современным потребностям абонентов.

В комментариях пользователи выражают недовольство, обвиняя оператора в повышении цен при сохранении текущего качества связи. Представители lifecell уверяют, что активно инвестируют в расширение покрытия сети и готовы работать над устранением каких-либо сложностей, которые могут возникнуть у пользователей.

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