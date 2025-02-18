На какие коммунальные услуги не вырастет цена в 2025 году

Какие тарифы не повысят в 2025 году: действие моратория продолжается.

Во время войны правительство Украины ввело мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги. Его цель поддержать население в условиях экономической нестабильности и роста цен.

Согласно этому документу в 2025 году ограничения останутся в силе, и тарифы на ряд услуг не возрастут, даже несмотря на сложную ситуацию в энергетике.

Какие услуги подпадают под мораторий

Мораторий, установленный во время военного положения и закрепленный законом, распространяется на:

Газоснабжение – цены на газ для бытовых потребителей останутся стабильными.

– цены на газ для бытовых потребителей останутся стабильными. Отопление – тарифы на централизованное отопление не изменятся.

– тарифы на централизованное отопление не изменятся. Горячее водоснабжение – стоимость горячей воды будет оставаться на уровне, установленном до войны.

На что мораторий не распространяется

Следует отметить, что мораторий не касается таких услуг:

Снабжение электроэнергией.

Вывоз мусора.

Обслуживание придомовой территории.

Законодательная основа

Этот мораторий закреплен Законом Украины об особенностях регулирования тарифов в период военного положения. Президент Зеленский подчеркнул, что защита населения от тарифного давления является приоритетом для правительства.

После войны правительство планирует постепенно пересматривать тарифы, однако обещает сделать это постепенно, с учетом социальных гарантий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что стоимость электроэнергии может возрасти и когда этого ждать.