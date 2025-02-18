На какие коммунальные услуги не вырастет цена в 2025 году
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Какие тарифы не повысят в 2025 году: действие моратория продолжается.
Во время войны правительство Украины ввело мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги. Его цель поддержать население в условиях экономической нестабильности и роста цен.
Согласно этому документу в 2025 году ограничения останутся в силе, и тарифы на ряд услуг не возрастут, даже несмотря на сложную ситуацию в энергетике.
Какие услуги подпадают под мораторий
Мораторий, установленный во время военного положения и закрепленный законом, распространяется на:
- Газоснабжение – цены на газ для бытовых потребителей останутся стабильными.
- Отопление – тарифы на централизованное отопление не изменятся.
- Горячее водоснабжение – стоимость горячей воды будет оставаться на уровне, установленном до войны.
На что мораторий не распространяется
Следует отметить, что мораторий не касается таких услуг:
- Снабжение электроэнергией.
- Вывоз мусора.
- Обслуживание придомовой территории.
Законодательная основа
Этот мораторий закреплен Законом Украины об особенностях регулирования тарифов в период военного положения. Президент Зеленский подчеркнул, что защита населения от тарифного давления является приоритетом для правительства.
После войны правительство планирует постепенно пересматривать тарифы, однако обещает сделать это постепенно, с учетом социальных гарантий.
Ранее "Телеграф" писал о том, что стоимость электроэнергии может возрасти и когда этого ждать.