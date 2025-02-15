Цена на электроэнергию взлетела более чем вполовину: части абонентов ввели льготы

Одной категории украинцев повезло — правительство ослабило для них тарифное давление

Средние цены на коммунальные услуги, электроэнергию, газ и другие виды топлива и услуг в Украине в январе 2025 г. выросли на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подорожала электроэнергия. После повышения с 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения вырос с прошлого января на 63,6%. Стоимость электроэнергии — 4,32 грн/кВт·ч.

Впрочем, правительство ввело льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением и негазифицированных домов. В отопительный сезон 2024/2025 (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) для них первые 2000 кВтч в месяц будут стоить 2,64 грн/кВтч, независимо от общего объема потребления. Если же потребление превысит этот лимит, за каждый следующий киловатт-час придется платить 4,32 грн/кВт·ч. Такое решение принял Кабинет Министров Украины по инициативе Министерства энергетики.

Предыдущая редакция нормативного акта предусматривала, что в случае превышения 2000 кВт·ч в месяц повышенный тариф применялся ко всему объему потребленной электроэнергии, включая первые 2000 кВт·ч. Новые правила позволят потребителям с большим электропотреблением сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых регионах Украины растут цены на водоснабжение. Напомним, на уровне с электроэнергией стоимость водоснабжения может расти даже во время военного положения.