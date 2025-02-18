Какой тариф лучше выбрать ребенку: на что родителям следует обратить внимание
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Лучшие тарифные планы для школьников: безопасность, контроль, интернет.
Выбрать мобильный тариф для школьника – непростая задача. Важно учесть не только цену, но и условия, которые сделают использование смартфона полезным и безопасным.
Рассмотрим самые лучшие предложения от украинских операторов.
1. Vodafone – Тариф "Joice Start 2023"
- Стоимость: 260 грн/месяц
- Пакет услуг: 25 ГБ интернета, безлимит на мессенджеры и связь в сети, 800 минут на все номера в Украине.
- Особенности: Бесплатный доступ к образовательным платформам.
2. Киевстар – Тариф "LOVE UA Свет"
- Стоимость: 300 грн/месяц
- Пакет услуг: 20 ГБ Интернета, безлимит на социальные сети, 150 минут по Украине и безлимит в сети.
- Особенности: Оптимальная цена и поддержка образовательных ресурсов.
Киевстар – Тариф "LOVE UA Свет Контракт"
- Особенности: те же условия, что в тарифе "LOVE UA Свет", но за меньшую стоимость. Стоимость 250 грн/месяц
3. Lifecell – Тариф "Школьный Лайф"
- Стоимость: 150 грн/месяц
- Пакет услуг: 7 ГБ интернета, безлимит на мессенджеры и соцсети, безлимит в сети Lifecell и безлимит на два "Избранных номера".
- Особенности: Доступ к образовательным платформам и специальная SIM-карта с функцией треккинга.
Как выбрать самый лучший тариф?
- Определить потребности ребенка: обучение, общение, развлечения.
- Проверьте покрытие оператора в вашем регионе.
- Обратите внимание на дополнительные услуги: контроль расходов, родительский контроль.
Ранее "Телеграф" писал о мобильных тарифах для тех, кто не звонит по телефону : что предлагают операторы.