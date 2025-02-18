Какой тариф лучше выбрать ребенку: на что родителям следует обратить внимание

Лучшие тарифные планы для школьников: безопасность, контроль, интернет.

Выбрать мобильный тариф для школьника – непростая задача. Важно учесть не только цену, но и условия, которые сделают использование смартфона полезным и безопасным.

Рассмотрим самые лучшие предложения от украинских операторов.

1. Vodafone – Тариф "Joice Start 2023"

Стоимость: 260 грн/месяц

Пакет услуг: 25 ГБ интернета, безлимит на мессенджеры и связь в сети, 800 минут на все номера в Украине.

Особенности: Бесплатный доступ к образовательным платформам.

2. Киевстар – Тариф "LOVE UA Свет"

Стоимость: 300 грн/месяц

Пакет услуг: 20 ГБ Интернета, безлимит на социальные сети, 150 минут по Украине и безлимит в сети.

Особенности: Оптимальная цена и поддержка образовательных ресурсов.

Киевстар – Тариф "LOVE UA Свет Контракт"

Особенности: те же условия, что в тарифе "LOVE UA Свет", но за меньшую стоимость. Стоимость 250 грн/месяц

3. Lifecell – Тариф "Школьный Лайф"

Стоимость: 150 грн/месяц

Пакет услуг: 7 ГБ интернета, безлимит на мессенджеры и соцсети, безлимит в сети Lifecell и безлимит на два "Избранных номера".

Особенности: Доступ к образовательным платформам и специальная SIM-карта с функцией треккинга.

Как выбрать самый лучший тариф?

Определить потребности ребенка: обучение, общение, развлечения. Проверьте покрытие оператора в вашем регионе. Обратите внимание на дополнительные услуги: контроль расходов, родительский контроль.

Ранее "Телеграф" писал о мобильных тарифах для тех, кто не звонит по телефону : что предлагают операторы.