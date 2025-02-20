Почти вдвое увеличится тариф на вывоз мусора: за это в одном из городов обещают улучшение

Текущий тариф не покрывает потребности предприятия

В Калуше готовятся поднять тариф на вывоз мусора, что уже вызвало недовольство местных жителей. В то же время в компании настаивают — стоимость выше не только потому, что выросли расходы на материалы и ремонты, а предприятие убыточно.

В частности, теперь в новом тарифе учтены дополнительные потребности по вывозу крупногабаритного и ремонтного мусора. Новый тариф для жителей города будет составлять 55,55 грн в месяц (это на 22 грн больше, чем раньше), а в селах общины – 48,25 грн (дополнительно 14,49 грн). Нормы вывоза крупногабаритного мусора (0,005 куб. м в год на одного человека) и ремонтного мусора (0,015 куб. м в год на одного человека) уже включены.

Услуги по вывозу крупногабаритного и ремонтного мусора будут предоставляться :

для жителей города на ул. Хмельницкого, 82 будет создан пункт приема мусора, куда можно будет привезти ненужные вещи в любое удобное время.

для жителей сел предусмотрен вывоз крупногабаритного мусора прямо со двора раз в месяц, если техника сможет заехать на улицу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в других городах также пересматривают тариф на вывоз мусора. В частности, в Измаиле он вырастет на 13%.