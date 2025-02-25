Индексация не для всех. Кто из украинцев после марта останется с такими же выплатами

Есть определенный список украинцев на пенсии, которые могут не ожидать повышения своих выплат

Индексация пенсий в этом году в Украине должна произойти в марте. Перерасчет выплат состоится почти для всех, однако есть категории граждан, пенсии которых останутся без изменений.

Пенсии не будут индексироваться у 2,8 млн работающих граждан. Как говорится в материале "РБК-Украина", для них есть другой механизм перерасчета, который пройдет в апреле, но размер увеличения будет меньше индексации.

Кроме того, на индексацию не рассчитывают:

граждане, вышедшие на отдых после 1 января 2025 года, ведь их выплаты уже высчитаны на основе актуальных зарплат;

граждане, пенсии которых были назначены за последние 3 года, ведь выплаты уже высчитаны на основе актуальных размеров заработных плат. Однако для них могут установить небольшую надбавку;

граждане, получающие пенсию, которая превышает 10 прожиточных минимумов, то есть 23 610 гривен.

В то же время, специальные или пенсии, регулируемые отдельными законами, могут проиндексировать только по решению правительства с 1 марта. Это касается лиц, имеющих пенсии, как военные, бывшие чиновники и чернобыльцы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли высокая пенсия у тех, кто оформит ее в 65 лет, имея 30 тысяч гривен зарплаты.