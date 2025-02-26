На сколько вырастет пенсия после индексации в марте

Максимальный размер повышения государство ограничило

С 1 марта 2025 г. пенсии в Украине будут повышены на 11,5% в рамках ежегодной индексации. Правительство приняло соответствующее решение 25 февраля.

Средний размер повышения после индексации составит 556 грн. Таким образом, средняя пенсия в Украине вырастет с 5789 грн. до 6345 грн. Однако максимальное повышение ограничено суммой 1500 грн, а минимальное будет составлять не менее 100 грн.

Под индексацию попадут более 10 миллионов пенсионеров, в том числе:

9,2 млн человек – общая категория пенсионеров

– общая категория пенсионеров 672 тыс. – пенсионеры силовых ведомств

– пенсионеры силовых ведомств 98 тыс. – пенсии по инвалидности и потере кормильца из-за Чернобыльской катастрофы

– пенсии по инвалидности и потере кормильца из-за Чернобыльской катастрофы 79,6 тыс. – участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны

– участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны 23,4 тыс. – бывшие госслужащие и работники органов местного самоуправления.

Напомним, сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн. В общей сложности 26% или 2,68 млн пенсионеров получают пенсионную выплату менее 3 000 грн. Кроме этого, в государстве действуют несколько дополнительных выплат для пенсионеров, среди них — доплата для одиноких старейших пенсионеров, неработающих "чернобыльцев" и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть граждан мартовская индексация пенсий обойдет стороной. Среди них работающие пенсионеры.