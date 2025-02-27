Часть украинцев может сэкономить на электроэнергии всего несколько месяцев

Для экономии нужно не только иметь электроотопление, но и официально его устанавливать.

В условиях роста цен на энергоресурсы вопрос стоимости электрического отопления становится особенно актуальным для многих семей. Сколько стоит киловатт для таких потребителей в марте, разбирался "Телеграф".

С 1 февраля 2025 г. в Украине действуют обновленные тарифы на электроэнергию для потребителей, которые используют электро отопление. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №37 от 17 января 2025 года, для таких потребителей в период с 1 октября по 30 апреля установлен льготный тариф:

2,64 грн за кВт · ч — на объем потребления до 2000 кВт·ч включительно;

· — на объем потребления до 2000 кВт·ч включительно; 4,32 грн за кВт·ч — на объем потребления свыше 2000 кВт·ч.

Это означает, что первые 2000 кВт·ч потребленной электроэнергии в отопительный период оплачиваются по сниженному тарифу, а превышение этого лимита — по стандартной ставке. Например, при потреблении 2500 кВт·ч в месяц, расчет стоимости будет следующим:

2000 кВт·ч × 2,64 грн/кВт·ч = 5280 грн;

500 кВт·ч × 4,32 грн/кВт·ч = 2160 грн;

Общая сумма: 5280 грн + 2160 грн = 7440 грн.

Важно отметить, что для получения льготного тарифа необходимо иметь официально зарегистрированную электроотопительную установку. На сайте "Ясно" указано, что жильцы домов, где нет других типов отопления, должны обратиться в районный или областной совет для получения вывода об отсутствии газификации дома, невозможности централизованного теплоснабжения или отсутствии системы автономного теплоснабжения. Это заключение должно быть передано районным или областным советом оператору системы распределения, который передаст его поставщику электроэнергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после 30 апреля стоимость электроэнергии может возрасти у всех потребителей. Хотя и не было объявлено о подобных планах, законодатели должны утвердить тариф, действующий с мая.