Минимальные социальные гарантии: пенсии для людей старшего возраста вырастут, но не все

Кому увеличат выплаты с марта 2025 года

С марта 2025 года украинские пенсионеры получат повышение выплат не только в результате индексации на 11,5%, но и из-за увеличения минимальных социальных гарантий в зависимости от возраста и стажа.

Важным условием части повышений является наличие полного страхового стажа. У мужчин и женщин это 35 и 30 лет соответственно. Лицам с меньшим стажем также "светит" повышение суммы выплаты.

Для незанятых пенсионеров от 65 лет, у которых наработанный за трудовую деятельность полный страховой стаж минимальная пенсия будет составлять 3758 гривен.

Пенсионеры в возрасте до 70 лет и лица с инвалидностью I группы , также имеющие достаточный уровень стажа, будут получать минимальную пенсию в размере 3323 гривен.

, также имеющие достаточный уровень стажа, будут получать минимальную пенсию в размере гривен. Для пенсионеров от 70 до 80 лет, наработавших нужное количество лет, минимальная пенсия составит 3613 гривен.

Повышение выплат с меньшим страховым стажем

Важно отметить, что лица от 75 до 80 лет , не имеющие полного страхового стажа, но проработавшие 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, также получат доплату до 3613 гривен.

, не имеющие полного страхового стажа, но проработавшие 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, также получат доплату до гривен. Пенсионеры от 80 лет, которые отработали и платили взносы в течение 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, будут получать минимальную пенсию в размере 3758 гривен.

Проверить размер своей пенсии и наличие всех положенных доплат можно через портал "Электронных услуг Пенсионного фонда" в личном кабинете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если пенсионер работает, повышение пенсии он может ожидать в апреле, а не в марте. Также существует категория пенсионеров, которым вообще не будут повышать пенсию этой весной.