Сколько получат родители, если в семье один ребенок до 6, 18 или 23 лет

Для детей разного возраста предусмотрено разную сумма

Малообеспеченная семья, где есть дети или лица с инвалидностью или пенсионеры, имеет право на денежную помощь от государства. Сумма такой выплаты высчитывается индивидуально.

"Телеграф" решил разобраться, какую выплату будут начислять родителям, имеющим ребенка до 6 лет, от 6 до 18 лет или от 18 до 23 лет. Для этого был использован специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Какую сумму помощи назначат малообеспеченным семьям, где есть один ребенок

Если семья состоит из одного трудоспособного отца, одной нетрудоспособной матери и ребенка до 6 лет, а совокупный доход всех членов домохозяйства за полгода составляет 40000 гривен, то семья получит 1227,48 гривны.

На выплату в 2145,33 грн рассчитывает малообеспеченная семья, имеющая ребенка от 6 до 18 лет.

Однако немного меньше будет помощь для семьи, где есть ребенок от 18 до 23 лет, а именно 1901,73 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую помощь выплатят малообеспеченной семье с двумя трудоспособными родителями, имеющими три ребенка всех возрастов.