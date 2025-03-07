Если зарплата мизерная: сколько получит одинокая мать, воспитывающая одного ребенка до 6, 18 или 23 лет

Сумма колеблется в зависимости от возраста ребенка и прожиточного минимума

Одинокие матери в Украине, самостоятельно воспитывающие ребенка, имеют право на социальную помощь от государства. Ее сумма зависит от возраста ребенка и количества несовершеннолетних в семье.

Сумма также может варьироваться в зависимости от прожиточного минимума, который устанавливается на детей до 6, от 6 до 18 и от 18 до 23 лет. Однако какой точно будет сумма для одинокой украинки, самостоятельно воспитывающей одного ребенка дошкольного или школьного возраста, или студента, разбирался "Телеграф".

Согласно данным на сайте "Пяточек", на самого маленького ребенка прожиточный минимум в 2025 году составляет 2563 гривен, а на самого старшего — 3026 гривен. Хотя самая большая сумма предусмотрена для школьников – 3196 гривен.

Если мать получает по 4 тысячи гривен ежемесячно, соответственно ее совокупный доход за полгода составляет 24 тысячи гривен, и воспитывает ребенка до 6 лет, то ей государство будет выплачивать по 563 гривны. Сумма была рассчитана в калькуляторе.

В случае, если в семье есть ребенок от 6 до 18 лет, тогда выплата вырастет до 1196 гривен.

В то же время, если мать занимается воспитанием студента, она будет получать 1028 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях одинокая мать может получить более 10 тысяч гривен помощи.