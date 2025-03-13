Хватит ли 30 лет стажа для достойной пенсии в 2025 году

Такая выплата может вырасти за счет высокой заработной платы

Когда стаж украинца 20 лет, то при зарплате в 15 тысяч гривен, он все равно будет иметь незначительную пенсию. А какой будет сумма выплаты, если его стаж больше на 10 лет.

Чтобы узнать точную сумму пенсии для мужчины с 30 годами стажа в 2025 году, "Телеграф" использовал специальный пенсионный калькулятор. Она высчитана на общих условиях, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор и т.д.

Если мужчина хочет выйти на пенсию в 2025 году, но имеет всего 30 лет страхового стажа, то ему должно быть 63 года, согласно данным Пенсионного фонда Украины. В то же время в 60 лет можно выйти на отдых при условии не менее 32 лет стажа, а в 65 лет — от 15 до 21 года.

Если 63-летнему мужчине с минимальной зарплатой в Украине в 2025 году, то есть 8 тысяч гривен, выйти на пенсию с 30 годами стажа, то в марте он получит 3103 гривны.

В то же время, если заработная плата украинца составляет 15 тысяч гривен, то пенсия точно будет отличаться от той, которая высчитывалась из минималки — 5817 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно делать украинцам, чтобы их пенсия увеличивалась.