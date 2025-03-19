Бесплатная парковка для пенсионеров: кто имеет право и как оформить

Бесплатное место на стоянке позволит сэкономить средства, что актуально при небольшой пенсии.

Для пенсионеров есть не только специальные тарифы на мобильную связь. Часть из них может воспользоваться бесплатной парковкой, в том числе и стационарным местом хранения авто на парковке. Однако для этого необходимо иметь соответствующие документы.

"Телеграф" разбирался в нюансах законодательства. Право на безвозмездную парковку имеют водители с инвалидностью и водители, перевозящие таких людей. Среди документов, подтверждающих право на бесплатную парковку:

пенсионное удостоверение;

удостоверение получателя государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии;

удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины о помощи лицам с инвалидностью;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

В то же время, есть требование, что на лобовом стекле авто обязательно должен быть размещен знак "Водитель с инвалидностью". Для бесплатного хранения авто еще одно условие — не иметь гаража в пределах административно-территориальной единицы (города, села).

Знак "Водитель с инвалидностью" должен быть синего цвета.

Как хранить авто бесплатно?

Местные власти отвечают за обустройство мест для безвозмездного хранения авто на стоянках независимо от формы собственности. Владельцы таких стоянок получают за эти места компенсацию из местного бюджета.

Водители, желающие получить место для безвозмездного хранения авто, должны подать в орган соцзащиты следующие документы :

заявление с указанием места стоянки;

копии паспорта, водительского удостоверения, техпаспорта;

копию документа, подтверждающего право на льготу.

Орган соцзащиты проверяет документы, а орган местного самоуправления в месячный срок принимает решение о предоставлении места. Срок действия такого разрешения соответствует сроку инвалидности. Это место закрепляется за определенным авто. При смерти водителя или досрочного снятия инвалидности право на безвозмездное хранение утрачивается.

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