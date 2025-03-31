Некоторые пенсионеры получат увеличенные выплаты с 1 апреля. Кого коснется перерасчет

Перерасчет пенсий состоится для одной категории украинцев

С 1 апреля Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет выплаты для работающих пенсионеров. Он пройдет автоматически.

Перерасчет состоится для пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета соответствующей выплаты продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Об этом сообщили в ПФУ.

Кроме того, выплата повысится у тех, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

В то же время, если на март 2025 года украинец наработал не менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии состоится на основе страхового стажа. Но заметьте, что пенсия может высчитываться из заработной платы, с которой исчислялась пенсия. Если нужно, может учитываться доход, который лицо получало, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения ждут пенсионеров с 1 апреля 2025 года.