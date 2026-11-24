Бывшего главу Белого дома случайно сняли на видео

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Через два дня после 84-го дня рождения бывший президент США Джо Байден попал на камеру в международном аэропорту Филадельфии. На записи он сам несёт дорожную сумку, но идёт медленно, короткими шагами. Когда Байден садится в полицейский электрокар, водитель помогает ему.

Видео опубликовала в Instagram Шакия Дэвис. 22 ноября она встретила в аэропорту Байдена и его жену Джилл. В тот вечер супруги прибыли на остров Нантакет в штате Массачусетс, где их семья по традиции собирается на День благодарения.

Как Байден передвигается по аэропорту

В начале ролика Байден проходит мимо магазина с рыжей кожаной сумкой в руке. Он наклонён вперёд и делает несколько коротких шагов. Рядом идут сопровождающие.

Подойдя к электрокару, бывший глава Белого дома кладёт ладонь на борт. Полицейский за рулём протягивает руку и поддерживает его, пока Байден садится.

Что бывший президент США рассказывал о своём состоянии

О диагнозе Байдена стало известно в мае 2025 года, уже после его ухода из Белого дома. Врачи обнаружили у него рак предстательной железы IV стадии с метастазами в костях. К ноябрю 2026 года он завершил курс лучевой терапии и продолжал лечение гормонами.

За две недели до поездки на Нантакет Байден рассказал , как болезнь изменила его планы. После выхода мемуаров Promise Me, America он собирался провести серию встреч с читателями, но решил сократить число выступлений.

"Бывают дни получше и похуже. Болезнь меня не остановила. Но иногда из-за неё приходится сбавлять темп", – написал он 8 ноября.