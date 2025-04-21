Чего ожидать украинцу, которому исполнилось 65 лет, но его стаж менее 15 лет

Социальная помощь назначается тем, кто не имеет право на пенсию, в частности 65-летним, которые не наработали и 15 лет стажа

Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, человеку нужно иметь норму страхового стажа. Если украинец достиг возраста, но не имеет необходимого количества отработанных лет, то пенсию ему назначат позже.

В издании "На пенсии" напомнили, что для ухода на пенсию в 60 лет в 2025 году украинцу нужно иметь от 32 лет стажа. Если их не хватает, оформить выплату можно в 63 года. Однако есть и минимальное количество стажа в 15 лет, но выходить на отдых в таком случае можно только в 65 лет.

Если у пожилого человека нет 15 лет страхового стажа и ему исполнилось 65 лет, то он имеет право на социальную помощь тем украинцам, которые не могут оформить пенсию.

Размер такой выплаты — 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В текущем году это 2361 гривна. То есть сумма социальной помощи — 708,30 гривен. Однако фактическая выплата может быть меньше или больше.

"Если человек не имеет других доходов, то государство будет дотягивать размер соцпомощи до 2361 гривны. Таков и минимальный размер обычной пенсии по возрасту", — пояснили в издании.

Но, заметьте, что не всегда может быть назначена эта выплата, ведь лицу нужно доказать, что оно малообеспеченное и у него нет других источников существования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия, если зарплата украинца в 2025 году всего 5 тысяч гривен.