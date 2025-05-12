Вся сумма до вас точно не дойдет. Сколько получит пенсионер, если для него сделать благотворительный взнос в ПФУ

Пенсии в Украине можно увеличить с помощью благотворительных взносов в ПФУ, но не вся сумма предназначена для пожилых людей

В Украине пенсионеры могут получить дополнительную выплату, если юридические и физические лица сделают благотворительное пенсионное пожертвование в Пенсионный фонд.

Если юридическое или физическое лицо сделает благотворительный взнос в ПФУ, то пенсионер получит всего 70% от этой суммы. Об этом сообщили в фонде.

Когда благотворительный взнос является адресным, то 70% от суммы пожертвования начислится пожилому человеку, а 30% точно переходит в бюджет ПФУ. Меньший процент будет использоваться фондом как финансовый ресурс для выплаты пенсий. Это регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поэтому, например, если благотворительный взнос составляет 10 тысяч гривен, то 7 тысяч гривен предоставляется пенсионеру, а 3 тысячи гривен переходит в Пенсионный фонд.

Если украинец хочет сделать такой взнос, то ему нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры могут перейти на другой вид пенсии и получать больше, но такая возможность есть не у всех.