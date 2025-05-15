Украинцы с определенным статусом могут рассчитывать на рост пенсии в 2025 году

Украинцы смогут получить надбавку к своим пенсиям, если они являются Почетными донорами

Пенсии украинцев могут увеличиться путем дополнительных надбавок, если лица относятся к льготным категориям населения. На доплату рассчитывают Почетные доноры, сумма которой не зависит от количества страхового стажа, возраста ухода на пенсию или пола.

Сколько надбавки будут получать украинцы, которые в 2025 году будут выходить на пенсию и относиться к льготной категории населения, как Почетные доноры, узнал "Телеграф". В этом помог пенсионный калькулятор.

Поэтому, человек, который будет выходить на отдых в 60 лет на общих условиях с заработной платой в 15 тысяч гривен и 32 годами стажа, будет получать 5259 гривен пенсии. Если он будет иметь статус Почетного донора, то пенсия вырастет до 5478 гривен, то есть на 219 гривен.

Сумма надбавки не будет меняться в зависимости от лет страхового стажа или возраста выхода на пенсию. Например, если мужчине в 2025 году исполнилось 63 года, то он может выйти с 22 годами стажа. При зарплате в 15 тысяч гривен он будет иметь пенсию в 3615 гривен или 3834 гривны, если у него будет соответствующий статус.

Надбавка также не колеблется, если на отдых будет выходить женщина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему доплата по возрасту предусмотрена не всем пенсионерам.