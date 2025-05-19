За месяц гарантировано более 100 долларов. На чем можно сэкономить

Сотню баксов можно насобирать, если не тратиться на обеды

100 долларов можно легко собрать, если начать экономить на мелочах, в частности на перекусе на обеде. Сумма может быть меньше или больше, ведь все зависит от местных цен.

Если рабочий график стандартный, то есть пять дней в неделю, и каждый этот день заказывать обеды в виде шаурмы или бургера, то расходы могут незаметно вылезти в кругленькую сумму. Сколько можно на этом сэкономить, разобрался "Телеграф".

Поэтому, когда стоимость одного обеда составляет от 100 до 250 гривен, а в месяц получается 22 рабочих дня, то сэкономить удастся:

150 грн умножить на 22 дня = 2 200 гривен;

250 грн умножить на 22 дня = 5 500 гривен;

Если обменять гривну на доллары по курсу продажи в 41,50 гривны 19 мая 2025 года, то 2200 гривен равны почти 53,01 доллара, а 5500 гривен — 132,53 доллара.

Эту сумму можно как отложить, так и потратить, например, на коммунальные услуги или продуктовую корзину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли положить 100 долларов на депозит и заработать половину от этой суммы.