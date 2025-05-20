Украинцам пересчитают трудовой стаж до 1992 года. Кому пересмотрят пенсии

В трудовую книжку добавят годы стажа в СССР

Годы работы до 1992 года в республиках бывшего СССР будут зачислены в страховой или льготный стаж.

В страховой стаж с 16 мая 2025 года будут засчитаны годы работы в республиках бывшего СССР до 1992 года. Это предусмотрено для украинцев, которые претендуют на пенсию в нашей стране, передает "Соцпортал".

Годы труда до 1992 года будут учтены в страховой стаж. Если за этот период не выплачивалась пенсия от другого государства, то годы могут быть отнесены к льготному стажу.

Чтобы увеличить свой стаж, нужно подтвердить отсутствие выплаты пенсий от других государств. Для этого лицо должно написать заявление и ему дадут справку из пенсионного органа страны, где была работа, что украинец не состоит на учете и не имеет выплат.

Но справку могут и не дать. Это нужно указать в заявлении и тогда Пенсионный фонд самостоятельно отправит запрос в соответствующее государство.

"Пока ответа нет — стаж не учитывается. Но если в течение 45 дней не поступает ответ, а между государствами нет налаженного пенсионного сотрудничества, стаж будет засчитан по умолчанию", — пояснили в сообщении.

Годы до 1992 года также добавятся к стажу, даже если гражданин Украины работал в России, в частности в условиях отсутствия официального обмена данными после прекращения действия соглашения в СНГ. В случаях, когда невозможно получить подтверждение со стороны России, такой стаж может учитываться автоматически.

Но заметьте, что все эти правила будут действовать только для тех пенсионеров, кто оформил свои выплаты после 23 июня 2024 года, а тех, кто сделал это позже, пересматривать не будут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли разница между пенсиями мужчины и женщины, выходящих с одинаковыми условиями.