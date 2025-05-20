Українцям перерахують трудовий стаж до 1992 року. Кому переглянуть пенсії

В трудову книжку додадуть роки стажу в СРСР

Роки роботи до 1992 року в республіках колишнього СРСР буде зараховано до страхового чи пільгового стажу.

До страхового стажу з 16 травня 2025 року буде зараховано роки праці в республіках колишнього СРСР до 1992 року. Це передбачено для українців, які претендують на пенсію в нашій країні, передає "Соцпортал".

Роки праці до 1992 року будуть враховані в страховий стаж. Якщо за цей період не виплачувалась пенсія від іншої держави, то роки можуть бути віднесені до пільгового стажу.

Аби збільшити свій стаж, потрібно підтвердити відсутність виплати пенсій від інших держав. Для цього особа має написати заяву і їй дадуть довідку з пенсійного органу країни, де була робота, що українець не перебуває на обліку і не має виплат.

Але довідку можуть і не дати. Це потрібно зазначити в заяві й тоді Пенсійний фонд самостійно надішле запит до відповідної держави.

"Поки відповіді немає — стаж не враховується. Але якщо протягом 45 днів не надходить відповідь, а між державами немає налагодженої пенсійної співпраці, стаж буде зараховано за замовчуванням", — пояснили у повідомленні.

Роки до 1992 року також додадуться до стажу, навіть якщо громадянин України працював в Росії, зокрема в умовах відсутності офіційного обміну даними після припинення дії угоди в СНД. У випадках, коли неможливо отримати підтвердження з боку Росії, такий стаж може враховуватися автоматично.

Але зауважте, що усі ці правила діятимуть тільки для тих пенсіонерів, хто оформив свої виплати після 23 червня 2024 року, а тих, що зробили це пізніше, не будуть переглядати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде різниця між пенсіями чоловіка та жінки, які виходитимуть з однаковими умовами.