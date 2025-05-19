Будет ли разница между пенсиями мужчины и женщины, которые будут выходить с одинаковыми условиями

"Телеграф" разобрался, какой будет пенсия для мужчины и женщины, которым исполнилось 60 лет, они наработали 35 лет стажа и получают по 15 тыс. грн зарплаты

Размер пенсии в Украине может колебаться в зависимости от страхового стажа, заработной платы или возраста выхода на пенсию. Однако есть еще один фактор, о котором невозможно забыть — пол человека.

Значительно ли будет отличаться пенсия мужчины и женщины, если те в 2025 году будут выходить на отдых, имея одинаковую зарплату, стаж и достигли одного возраста. Об этом написал "Телеграф", использовав пенсионный калькулятор.

Представим, что в 2025 году мужчине исполнилось 60 лет. Он решил выходить на пенсию с 35 годами стажа и 15 тысячами гривен зарплатой. В таком случае Украина начнет начислять ему 5751 гривны пенсии.

Когда на отдых в текущем году будет выходить 60-летняя женщина, имея 35 лет страхового стажа и 15 тысяч гривен зарплаты, она будет получать пенсию в 5840 гривен.

Заметим, что они не относятся к льготным категориям населения, такие как ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д., поэтому не имеют право на дополнительные выплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут выйти на пенсию, даже если им не исполнилось 60 лет.