Военный с кучей оружия в багажнике. Что известно о стрелке, который отрыл огонь в Кракове

Правоохранители не исключают версию с терактом

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Стрелком, открывшим огонь по прохожим в Польше в Кракове, оказался 25-летний солдат из Островца Михал О. Известно, что он токарь, а не профессиональный военный.

Об этом сообщает Polsat News. Отмечается, что в результате стрельбы шесть человек погибли и 15 получили ранения. Трагедия произошла в субботу, 7 ноября, днем на Рыночной площади Кракова.

"Нападающий стрелял в случайных прохожих. Среди раненых двое полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии. Злоумышленника застрелили и арестовали. Правоохранители расследуют обстоятельства и мотивы нападения", — говорится в сообщении.

Стрельба в Кракове

Что известно о стрелке

25-летний Михал приехал к площади на авто, зарегистрированном на его 52-летнего отца, жителя Свентокшиского воеводства. Отец имеет лицензию на огнестрельное оружие и владеет 11 единицами. Предварительно ни у одного из мужчин нет судимости.

Фото с места событий. Фото: Лачен пишет/Telegram

Заметим, что информация о военном прошлом стрелка еще не подтверждалась официально. Кроме того, некоторые СМИ пишут, что мужчине 24 года, а не 25. Также были сообщения о том, что стрельбу начали два человека, но официально подтвердили причастность одного мужчины.

Известно, что мужчина был готов к нападению. Он был одет в военную одежду, в частности в камуфляжную куртку и бронежилет, и использовал длинноствольное оружие. Есть мнение, что это могла быть полуавтоматическая винтовка типа AR.

Стрельба в Кракове

После выстрелов на Главной Рыночной площади злоумышленник скрылся, но патрули полиции обнаружили и задержали его. Во время задержания мужчина вышел из машины и открыл огонь по офицерам, ранив двоих. Полицейские стреляли в ответ, нападавшего застрелили.

Представитель малопольской полиции подтвердила, что из автомобиля, оставленного преступником, было изъято немало другого огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов. На место происшествия были направлены специалисты по взрывчатке и сотрудники полицейского антитеррористического отдела, проверившие автомобиль на наличие взрывчатки.

Известно, что мотивы нападавшего пока не называли. Стражи порядка не исключают версию с терактом.

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