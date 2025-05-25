Не потеряете до 70 грн на обмене. Где можно продать доллар выгоднее всего

В основном курсы в обменниках и банках различаются, но иногда могут быть одинаковыми

Если на руках есть доллары и их нужно обменять на гривну, то где выгоднее всего это сделать — в обменниках или в кассах банков. В них курсы не сильно различаются, но и 70 гривен на продаже терять не хочется.

"Телеграф" проанализировал, где сейчас можно получить больше выгоды по обмену доллара — в обменниках или банках. Для этого мы взяли актуальные данные о курсах в них.

Итак, курс покупки в банках составляет от 40,70 до 41,40 грн. В частности, самый высокий курс среди банков предлагает "Райффайзен Банк" — 41,40 гривен, тогда как "ПриватБанк" — 41,10 гривен, "ПУМБ" — 41,30 гривны, "Сенс Банк" — 41,20 гривен, а "Универсал Банк" — всего 40,70 гривен.

Если продавать 100 долларов, то можно получить от 4070 до 4140 гривен. Разница — 70 гривен.

Тем временем курс покупки доллара США в обменниках колеблется от 41,35 до 41,40 гривны.

То есть разницы в курсах нет, ведь доллар 25 мая 2025 наиболее выгодно можно продать как в банке, так и в обменнике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько ожидается прибыли, если на годовой депозит положить до 500 долларов.