На ровном месте "минус" 125 гривен. Как не потерять деньги на обмене доллара

На курсе доллара можно заработать, однако надо знать, когда лучше сделать обмен валюты

В Украине продолжает колебаться курс доллара. Если правильно проанализировать рынок и вовремя обменять валюту, то можно заработать на разнице показателей.

"Телеграф" разобрался на примере продажи 100 долларов в мае, которые были куплены еще в январе текущего года. Для этого мы использовали архивные данные курсов обмена валют в Министерстве финансов Украины.

Так, украинец, который приобрел 100 долларов США в начале января 2025 года за 4245 гривен, а продал их почти через полгода, в мае, за 4120 гривен, потерял 125 гривен.

Так как на момент покупки средний курс продажи доллара составил 42,45 гривны, а курс покупки в мае упал до 41,20 гривны.

Это очередной пример того, что краткосрочное хранение сбережений в валюте не всегда приносит прибыль.

Однако если эти 100 долларов положить на депозит на один год, то прибыль вырастет, хотя и ненамного. Но украинец точно будет в плюсе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли хранить сбережения в валюте в течение года, если сумма, например, 100 долларов.