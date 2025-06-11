Где подешевле? Украинка сравнила цены в нашем Сильпо и польском Lidl (видео)

Есть позиции, где Украина остается более выгодной — например, яйца или сладости

По приезду в Польшу украинка решила провести собственное исследование и сравнить цены в двух популярных супермаркетах – польском Lidl и украинском Сильпо. Женщина отмечает, что в обеих странах можно найти схожий ассортимент товаров, но стоимость некоторых позиций существенно отличается.

Данное видео пользователь опубликовала в TikTok.

Начала она с выпечки. По словам женщины, в Польше круасаны стоят 19 гривен, тогда как в Украине — 60 гривен. Далее блогер сравнила цены на сладости: батончик Twix в Lidl стоит 42,30 гривны, а в Сильпо — 42,70 гривны. В этом случае разница практически незаметна.

Перейдя в отдел фруктов, украинская обратила внимание на большой выбор в польском магазине. Бананы в Lidl продаются по 78 гривен за килограмм, а в Украине их стоимость около 80 гривен. Ананасы в Польше обходятся в 78 гривен за килограмм, тогда как в Сильпо – 179 гривен за штуку. Яблоки у Lidl стоят 56 гривен, в Украине – 80.

В Украине 1 банан стоит дороже 1 килограмма в Польше

Особенно интересной для сравнения стала цена на сливочное масло. Женщина признается, что в Украине цены на него уже давно "космос". В Польше за упаковку масла нужно заплатить 83 гривны, а в Украине – 99. Кабаносы в Lidl стоят 67 гривен, тогда как в Сильпо – 75 гривен.

Значительная разница наблюдается в стоимости мяса. Куриные четвертинки в Польше можно купить за 56 гривен за килограмм, а в Украине — уже за 133 гривны. Также существенно оказалась разница в цене на товары первой необходимости. Например, туалетная бумага в Lidl стоит 217 гривен, тогда как в Украине – 339 гривен.

Отдельное внимание блоггерша уделила стоимости яиц и растительного масла. В Польше десяток яиц стоит 111 гривен, а в Украине – 71 гривну. За двухлитровую бутылку масла за границей придется заплатить 133 гривны, в то время как в украинском супермаркете — 164 гривны.

После сравнения покупок украинка отмечает, что в польском Lidl часть товаров действительно дешевле, особенно мясо, молочные продукты, бытовая химия и некоторые фрукты. Однако есть позиции, где Украина остается более выгодной — например, яйца или сладости.

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