Черешню можно купить в 10 раз дешевле: магазины "дерут" цены, но есть выход

Где найти дешевую черешню в Украине.

Украинские магазины и рынки продают черешню по космическим ценам – более 1000 гривен за килограмм. Но есть простой способ сэкономить сотни гривен – покупать ягоды непосредственно у фермеров и частных садоводов.

В интернете уже начали появляться объявления от владельцев садов, предлагающих свежую черешню по гораздо более низким ценам.

Цены от частных продавцов доступны

В интернете не сложно найти подобные объявления. К примеру, в Кривом Роге местные садоводы предлагают большую сладкую черешню за 120 гривен за килограмм.

"В Днепре уже есть в продаже первая местная черешня. Продавщица говорит, что в этом году ее совсем мало из-за погоды. Кстати, цена совсем не такая ужасная, как для начала — 180 грн за кило, и разлетается она очень быстро", — пишет "Днепровская советница".

Для сравнения, в киевских супермаркетах черешня стоит от 999 до 2200 гривен за килограмм. В "Сильпо" цена составляет 999 гривен, а небольшой стаканчик обойдется в 600 гривен.

В "Новусе" 350 грамм ягоды стоит 399 гривен, что означает более 1100 гривен за полный килограмм. На рынках ситуация похожая – стоимость достигает 1300 гривен и больше.

В Сумской области испанскую черешню продают за 2200 гривен за килограмм, а маленький судок стоит около 65 гривен. Во Львовской области цена составляет 1300 гривен за килограмм.

Напомним, насколько изменилась стоимость ягоды за год. Весной заморозки особенно сильно повлияли на сегодняшнюю цену ягоды.