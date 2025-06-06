Еще немного и 100 гривен за кило. В Украине подорожал популярный фрукт

Цены на яблоки стали выше цен на бананы и апельсины

Яблоки в Украине существенно подорожали. Их средняя стоимость в мае колебалась от 55 до 70 гривен, а сейчас за них нужно будет отдать от 85 до 90 гривен за килограмм. Если сравнивать с ценами на другие продукты, то яблоки точно будут дороже бананов или апельсинов.

Средняя стоимость обычных украинских яблок в июне составила 85,20 гривны, а сорт "Айдаред" подорожал до 89,90 гривны за килограмм. Еще месяц назад цена на эти же позиции составляла 48,47 и 70,68 гривны соответственно, согласно данным Министерства финансов Украины.

Для сравнения, апельсины, являющиеся импортным продуктом, стоят в среднем 76,00 гривны, а апельсины премиум — 79,30 гривны за килограмм. Цена на бананы еще ниже – 75,15 гривны.

Итак, отечественные фрукты стремительно растут в цене, чем импортные, а иногда и превышают их стоимость. Если такая динамика сохранится, за яблоки некоторых сортов нужно будет платить 100 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где купить клубнику и сохранить 150 гривен. Мы проанализировали цены в пяти магазинах.