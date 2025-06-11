Де дешевше? Українка порівняла ціни в нашому Сільпо та польському Lidl (відео)

Є позиції, де Україна залишається вигіднішою — наприклад, яйця чи солодощі

По приїзду до Польщі українка вирішила провести власне дослідження та порівняти ціни у двох популярних супермаркетах — польському Lidl та українському Сільпо. Жінка зазначає, що в обох країнах можна знайти схожий асортимент товарів, але вартість деяких позицій суттєво відрізняється.

Дане відео користувачка опублікувала в TikTok.

Почала вона з випічки. За словами жінки, у Польщі круасани коштують 19 гривень, тоді як в Україні — 60 гривень. Далі блогерка порівняла ціни на солодощі: батончик Twix у Lidl коштує 42,30 гривні, а в Сільпо — 42,70 гривні. У цьому випадку різниця практично непомітна.

Перейшовши до відділу фруктів, українка звернула увагу на великий вибір у польському магазині. Банани в Lidl продаються по 78 гривень за кілограм, а в Україні їхня вартість — близько 80 гривень. Ананаси в Польщі обходяться в 78 гривень за кілограм, тоді як у Сільпо — 179 гривень за штуку. Яблука у Lidl коштують 56 гривень, в Україні — 80.

В Україні 1 банан коштує дорожче, ніж кілограм — у Польщі

Особливо цікавою для порівняння стала ціна на вершкове масло. Жінка зізнається, що в Україні ціни на нього вже давно "космос". У Польщі за упаковку масла потрібно заплатити 83 гривні, а в Україні — 99. Кабаноси в Lidl коштують 67 гривень, тоді як у Сільпо — 75 гривень.

Значна різниця спостерігається у вартості м’яса. Курячі четвертинки в Польщі можна купити за 56 гривень за кілограм, а в Україні — вже за 133 гривні. Також суттєвою виявилася різниця в ціні на товари першої необхідності. Наприклад, туалетний папір у Lidl коштує 217 гривень, тоді як в Україні — 339 гривень.

Окрему увагу блогерка приділила вартості яєць та олії. У Польщі десяток яєць коштує 111 гривень, а в Україні — 71 гривню. За дволітрову пляшку олії за кордоном доведеться заплатити 133 гривні, тоді як в українському супермаркеті — 164 гривні.

Після порівняння покупок українка зазначає, що в польському Lidl частина товарів дійсно дешевша, особливо м’ясо, молочні продукти, побутова хімія та деякі фрукти. Проте є позиції, де Україна залишається вигіднішою — наприклад, яйця чи солодощі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціни на ягоди в Україні цього року неприємно дивують. Ледь жителі оговталися від високої вартості черешні, як здорожчання торкнулося й малини.