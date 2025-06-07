"И ни в чем себе не отказывайте". Цены на малину шокировали украинцев (видео)

Дорогая малина прибыла к нам из Марокко

Цены на ягоды в Украине в этом году шокируют. Не успели украинцы привыкнуть к заоблачной стоимости черешни, как новым удивлением стала малина.

На полках магазинов Киева появилась малина по 3 200 грн за килограмм. Это импортная малина из Марокко, упакованная в пластиковые контейнеры по 155 граммов. Цена коробочки – 410 гривен.

"И ни в чем себе не отказывайте", — комментирует автор видео.

В супермаркете "Сільпо" такая же малина продается за 479 гривен за 125 грамм. Стоимость килограмма выходит 3 832 гривны.

В супермаркетах Одессы цена на малину ниже, но все равно очень высокая. Килограмм стоит 1 499 гривен 50 копеек.

Почему цена малины такая высокая

Как объяснял экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, объем производства летних сортов малины в Украине, вероятно, резко снизится по сравнению с 2024 годом из-за сложных погодных условий. При этом, по его словам, в Украине больше выращивают осенние сорта малины.

Впрочем, сейчас еще не сезон малины в Украине, а импортная всегда дороже. Можно надеяться, что когда ягода созреет у нас, цены на нее будут значительно ниже. Однако, вероятно, все же выше, чем в прошлом году, ведь местами малина пострадала из-за весенних заморозков.

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