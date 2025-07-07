Тунец не по карману? Есть рыба, кило которой стоит втрое дешевле

Кило тунца местами может стоить почти 480 гривен

Цены на тунца в магазинах достаточно высокие. В таком случае можно приобрести другие виды рыб.

Сейчас цена на свежий тунец составляет 47,90 гривны за 100 граммов, по данным магазина Сільпо. Соответственно, 1 килограмм стоит 479,0 гривны.

Какая цена на тунец в Сильпо 7 июля

Что купить вместо тунца

Сайру (консервированную). Можно есть вместе с крупами или добавлять в салат. Имеет схожий вкус и мягкую текстуру. В Сільпо за 230 граммов консервы вы отдадите 144,0 гривны;

Можно есть вместе с крупами или добавлять в салат. Имеет схожий вкус и мягкую текстуру. В Сільпо за 230 граммов консервы вы отдадите 144,0 гривны; Скумбрию (свежую или консервированную). Более жирная, но богатая омега-3. Ее можно запекать или жарить. За свежую тушку в Сільпо вы отдадите 129 гривен (1 килограмм);

Более жирная, но богатая омега-3. Ее можно запекать или жарить. За свежую тушку в Сільпо вы отдадите 129 гривен (1 килограмм); Горбушу (свежую или консервированную). Обладает нежной структурой и вкусом, похожим на тунца. В Сільпо самая дешевая свежая рыба стоит 249 гривен 1 килограмм;

Обладает нежной структурой и вкусом, похожим на тунца. В Сільпо самая дешевая свежая рыба стоит 249 гривен 1 килограмм; Сардина (в масле или томате). Сардины в масле в Сільпо стоят 194,0 гривны за кило, а в томате – 55,99 гривны за 240 граммов;

Сардины в масле в Сільпо стоят 194,0 гривны за кило, а в томате – 55,99 гривны за 240 граммов; Минтай или хек. За один килограмм минтая в Сільпо нужно отдать 164,0 гривны, а за хек – 199,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть 5 альтернативных продуктов, которыми можно заменить сало.