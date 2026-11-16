Не президентская семья: кем были Зеленские, чье имя носит снесенный дом в Киеве

На улице Александра Конисского начали практический этап реставрации исторического дома

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Усадьба Зеленских в Киеве названа в честь семьи зажиточного мещанина Евмена Никитовича Зеленского, которая жила здесь в 1911-1915 годах. Эта фамилия закрепилась за домом на улице Александра Конисского, 22, где после сноса надземной части в 2024 году, начались реставрационные работы.

О начале практического этапа реставрации 14 ноября сообщила Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на Департамент охраны культурного наследия. Работы выполняются по согласованной научно-проектной документации и на основании действующего разрешения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Четыре года, давших усадьбе название

Евмен Никитович Зеленский был известен как богатый мещанин и почетный гражданин города. Проживание его семьи дало усадьбе название, под которым ее впоследствии стали узнавать киевляне. Семейная фамилия осталась связанной с домом значительно дольше, чем продолжалось само проживание в нем Зеленских.

Здание построили в 1890 году по заказу купца Василия Малинина. Деревянный дом обложили кирпичом. Он относился к самым старейшим постройкам на улицы.

Усадьба Зеленских к сносу. Фото Википедия

Когда семья Зеленских в нем проживала, адрес звучал иначе: Тургеневская, 22. Название в честь Александра Конисского Киевский городской совет утвердил в марте 2023 года, сохранив номер дома. Именно поэтому в давних упоминаниях и современных документах усадьба имеет разные названия улицы.

Как семейная фамилия попала в реестр памятников

С самого начала дом был одноэтажным. Мезонин был добавлен в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Фасад украшал кирпичный декор, в частности, треугольные и полуциркульные сандрики над окнами.

За кирпичной облицовкой усадьбы была деревянная основа стен Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

19 июля 2024 года надземную часть усадьбы снесли тяжелой строительной техникой. Остались фундаменты и часть цоколя. На следующий день около тысячи человек вышли на протест под городской совет, а правоохранители открыли уголовное производство.

В КГГА назвали снос несанкционированным. Совладельцу Михаилу Гречко сообщили о подозрении: по версии прокуратуры, он привлек строительную фирму и дал указание на демонтаж, несмотря на арест исторического здания.

В Государственный реестр недвижимых памятников Украины объект был внесен приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций №265 от 24 марта 2025 года. В документе закреплено название "Дом Евмения Зеленского, вторая половина ХІХ в.". Это памятка архитектуры и истории местного значения с охранным номером 3572-Кв.

Какие материалы используют для восстановления

В настоящее время на участке демонтируются отдельные аварийные фрагменты. Часть работ производят вручную, чтобы сохранить аутентичные материалы. Подходящий для повторного использования исторический кирпич и декоративные элементы маркируют, очищают и оставляют на территории.

"Проект предусматривает максимально возможное использование сохранившихся аутентичных материалов в сочетании с новыми материалами, подобранными в соответствии с историческими характеристиками сооружения", – сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

Практическому этапу предшествовали противоаварийные и консервационные меры. На объекте обустроен водоотвод для защиты фундаментов от подтопления и уменьшения влияния влаги на конструкции. Непосредственное обновление здания начнется после подготовительных работ и укрепления основания.

Деревянную усадьбу облицевали кирпичом, а ее окна украшал кирпичный декор.

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