Стоит ли украинцам скупать валюту: финансисты дали неожиданный совет

Финансисты прогнозируют дальнейший рост валюты

До конца октября 2025 года курс доллара может достигать 42,2 грн/$, а евро — 47,8-49,8 грн/€ при соотношении евро/доллара на мировом рынке в пределах 1,15-1,18.

Что нужно знать:

Прогнозируемый курс доллара на конец октября 2025 составляет 42,2–42,5 грн/$

У НБУ есть инструменты для поддержания стабильности гривны и прогнозируемости рынка

Финансисты советуют диверсифицировать сбережения между гривной, инвалютой и гособлигациями

Такой прогноз "Телеграфу" дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

"Ситуация на валютном рынке остается управляемой, даже несмотря на высокий уровень неопределенности. У НБУ достаточно инструментов, чтобы поддерживать относительную стабильность гривны и прогнозируемость валютного рынка. Это позволяет ожидать, что даже при неблагоприятных условиях значительных шоков для курса не произойдет", — заверил он.

Чуть более высокий курс гривна/доллар в конце октября ожидает финансовый аналитик Андрей Шевчишин — до 42,5 грн/$.

"По доллару сохраняется импульс для роста, хотя НБУ пропускает курс только в зону, которую считает сейчас наиболее целесообразной. Курс 41,85-41,95 грн/$ для межбанка является предыдущим локальным максимумом, и он будет магнитом для движения, перед попыткой пробить 42 грн/$. А вот наличный уже на этой неделе может застолбить отметку 42+ грн за доллар. Снижение ставки НБУ освободит немного гривны в систему, так что ресурс для покупки будет. Далее промежуточным целевым является отметка 42,5 грн за доллар. В то же время оставляю негативные ожидания по евро из-за коррекции EUR/USD. Ожидаю ослабление наличного евро до 48,50-48,75 грн/€, и безналичного до 48,25-48,50 грн/€", — отметил Шевчишин.

В то же время банкиры пока не агитируют население по поводу тотальной скупки инвалюты.

"По моему убеждению, не стоит скупать валюту, по крайней мере, делать это хаотично", — отметил Тарас Лесовой.

Он считает, что текущая доходность гривневых вкладов и текущие акционные надбавки (+1% годовых) позволяют гривневым депозитам конкурировать с вложениями в инвалюте.

По данным Нацбанка, средняя доходность 3-месячных гривневых депозитов (индекс UIRD) на 17 октября составила 13,32% годовых, 6-месячных – 13,95% годовых, 12-месячных – 13,71% годовых. Ставки указаны без вычета налогообложения, составляющего 18% налога на доходы физлиц и 5% военного сбора. 23% в целом. С вычетом налогов (чистыми) это будет соответственно 10,26%, 10,7% и 10,6% годовых.

Но главным советом финансистов людям остается пропорциональная диверсификация своих сбережений: то есть вложиться и в инвалюту (доллар+евро), и в банковские депозиты, и в государственные облигации.

"Конечно, лучше всего диверсифицировать риски, однако с приоритетом гривны. И в зависимости от наличной суммы (имеем в виду средние показатели от 20 тыс. грн до 50 тыс. грн) лучше открывать именно депозиты на срок 6-9 месяцев и 1 год, ведь именно такие вклады дают наибольшую доходность", — сказал Лесовой.

Напомним, что на днях международное агентство Bloomberg сообщило, что во время текущих переговоров с МВФ по новой кредитной программе для Украины Международный валютный фонд нажал на Нацбанк требованием девальвировать курс гривны для покрытия дефицита госбюджета. А НБУ сопротивлялся из-за опасений негативной социальной реакции и роста из-за удорожания доллара/евро текущей инфляции, которая в сентябре была зафиксирована на 11,9% при годовом прогнозе регулятора в 9,7%.

В то же время, с 1 по 20 октября официальный курс гривна/доллар вырос с 41,1420 до 41,7308 грн/$, а гривна/евро — с 48,3028 грн/€ до 48,7624 грн/€.

Ранее "Телеграф" рассказал, как менялся курс гривны к доллару со времен независимости и каковы были зарплаты и цены с 1991 года и по сей день.