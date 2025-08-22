Когда все были миллионерами, а колбаса по 2:20. Как штормило гривну все годы Независимости и как выглядели наши деньги (фото, видео)

"Телеграф" рассказывает, как менялся курс гривны к доллару со времен независимости и каковы были зарплаты и цены с 1991 года и по сей день.

Ко Дню Независимости НБУ выпустит модифицированные банкноты номиналом 20 гривен с патриотическим лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" Новые купюры станут очередной страницей в истории украинской валюты.

За почти три десятилетия существования гривна пережила не одну трансформацию и испытание временем и политическими событиями. "Телеграф" рассказывает, как менялся курс доллара в Украине с 1996 года, когда первые гривны заменили купоно-карбованцы, и из-за каких экономических потрясений прошла национальная валюта за эти годы.

Советское — вон!

Первые годы после провозглашения независимости стали настоящим испытанием украинской экономики. В 1991-1992 годах страна еще использовала советские рубли, затем собственные купоно-карбованцы.

1000 купонов, 1992 год

В 1992 году средний курс гривны составил 208 единиц за доллар, но уже к 1995 году он обвалился до 147 463 грн за одну американскую валюту. Инфляция достигла невероятных 10256% — экономика страны буквально сгорела. Зарплаты получали миллионами. Однако эти деньги почти ничего не стоили.

Фото со львовского рынка, 90-е.

Времена миллионеров прошли

1996 стал переломным моментом в истории украинской валюты. 2 сентября 1996 года гривна официально появилась в обращении. Тогда ввели гривну с курсом 1,83 грн. за доллар. В следующем году курс немного вырос до 1,86 гривны. Максимальный номинал составил 100 грн.

Обменивали купоны на гривны по курсу 100 000:1 (т.е. сто тысяч купоно-карбованцев на одну гривну). В то же время, в 1996 году средняя заработная плата составляла 126 грн.

Как выглядели первые гривны в истории Украины

Как выглядели копейки в 1992 году

Как менялась монета номиналом в 2 копейки с 1992 по 2013 год

За одну гривну в 1996 году можно было купить 1 кг моркови или литру молока. Также гривну стоило подсолнечное масло. За 1 л водки нужно было заплатить 2.20 грн. Сливочное масло также стоило 1 гривну. Килограмм гречки – примерно 70 копеек. Пол литра сметаны стоило 1,5 грн.

В таких бутылках продавали молоко в 1996 году.

Продажа молочков на рынке, 1996 год.

В 1997 году средняя зарплата составляла уже 143 гривны. В это время за 1 кг сливочного масла нужно было заплатить 6,24 грн, 1 л сметаны стоила 6 грн и больше, яйца – 16 копеек за штуку. Масло подсолнечное — 1.77 грн за 1 л.

Кризис 1998 года больно ударил по украинцам

Однако спокойствие длилось недолго. 1998 российско-азиатский кризис ударил по Украине, заставив доллар подорожать до 2,45 гривны — на 31,7%. К 1999 г. курс поднялся до 4,13 гривны за доллар. Во многих странах, включая Россию, был объявлен дефолт, однако гривне удалось избежать его. Впрочем, экономику это пошатнуло.

Период 2000-2004 годов принес относительную стабильность. Курс колебался в пределах 5,05–5,44 гривны за доллар. Даже во время Помаранчевої революції 2004 года валюта оставалась устойчивой – на уровне 5,3 гривны.

В 2004 году за 1 кг муки нужно было заплатить 1,29 грн,

0,7 водки стоило 11,99 грн. Пол литра пива в далеком 2004 году обходилось в 1,89 грн. При этом , средняя зарплата в 2004 году составляла 484,12 грн.

"Золотые годы" были при Ющенко?

Годы президентства Виктора Ющенко (2005-2010) запомнились как самый стабильный период для гривны. В 2005-2007 годах курс держался на уровне 5,05 гривны за доллар.

Однако мировой финансовый кризис 2008 года не обошел Украину. Курс начал расти, а в 2009 году достиг 7,79 гривны за доллар. Кризис ударил по экономике с полной силой.

Какими были цены в супермаркетах того времени, предлагаем вспомнить в видео:

Искусственная стабильность Януковича

При правлении Виктора Януковича (2010-2014) курс гривни удерживали искусственно. Власти поддерживали стабильность на уровне 7,94-7,99 гривны за доллар, тратя на это валютные резервы страны. Впрочем, такая политика оказалась недальновидной и привела к серьезным проблемам в будущем. Уже во время революции достоинства выяснилось, что казна пуста.

Цены на продукты в период Януковича

В 2013 году буханка хлеба стоила 5 грн, 1 кг сахара – 7-7,50 грн, яйцо – 1 – 1,1 грн за шт., масло сливочное 72,5% – 12 грн за пачку, бутылка водки – 26 гривен.

Майдан и начало войны: величайшая девальвация в истории

2014 год стал годом наибольшей девальвации гривны. Революція Гідності, аннексия Крыма и начало войны на востоке заставили доллар подорожать до 11,89 гривны.

В 2015 году произошел пик кризиса – гривна обвалилась вдвое, а курс достиг 21,84 гривны за доллар. Это послужило настоящим ударом для экономики и благосостояния украинцев.

Курс доллара и цены по Порошенко

При президентстве Петра Порошенко (2016-2019) курс продолжал расти, но уже не столь стремительными темпами. В 2016 году доллар стоил 25,55 гривны, в 2017 – 26,6 гривны, в 2018 – 27,2 гривны.

В 2019 году произошло небольшое укрепление гривны – до 25,85 гривны за доллар.

Цены на продукты в 2018 году

В 2018 году цены на продукты были такими: яйца – 33 грн, масло – 32,48/л, 1 кг сахара – 15 грн, 1 кг гречихи – 23 грн, мука – 11,75/кг, батон – 9,80 за 1 шт.

Рынок "Привоз", 2010-е.

Что происходило с курсом по Зеленскому

Первые годы президентства Владимира Зеленского (2020-2021) характеризовались относительной стабильностью курса — на уровне 26,96-27,7 гривны за доллар. 24 февраля 2022 все изменилось. С началом полномасштабной войны НБУ зафиксировал курс на отметке 29,25 за доллар, позже он поднялся до 36,6 гривны.

А какие цены были в супермаркетах того времени, можно вспомнить здесь:

Как менялась средняя зарплата в Украине с 1996 по 2023 год, смотрите в видео:

В 2024 году средняя зарплата украинца составляла 18806 грн, в 2025 это 24389 грн.

Фиксированный курс действовал до октября 2023 года, когда НБУ перешел в "управляемую курсовую гибкость". В 2024 году курс продолжил расти – 27 мая доллар достиг нового исторического минимума 40,12 гривны. Сейчас курс продолжает понемногу расти из-за огромных потрясений для экономики в связи с войной . Госдолг Украины достиг 100% ВВП, однако эксперты не видят катастрофы.

А как менялся курс доллара за все годы независимости, можно посмотреть на этой инфографике:

Как менялся курс доллара с 1996 года и по сей день

