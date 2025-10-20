Чи варто українцям скуповувати валюту: фінансисти дали несподівану пораду

Фінансисти прогнозують подальше зростання валюти

До кінця жовтня 2025 року курс долара може сягати 42,2 грн/$, а євро — 47,8–49,8 грн/€ за співвідношення євро/долару на світовому ринку в межах 1,15–1,18.

Що треба знати:

Прогнозований курс долара на кінець жовтня 2025 року становить 42,2–42,5 грн/$

НБУ має інструменти для підтримки стабільності гривні та прогнозованості ринку

Фінансисти радять диверсифікувати заощадження між гривнею, інвалютою та держоблігаціями

Такий прогноз "Телеграфу" дав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

"Ситуація на валютному ринку залишається керованою, навіть попри високий рівень невизначеності. НБУ має достатньо інструментів, щоб підтримувати відносну стабільність гривні та прогнозованість валютного ринку. Це дозволяє очікувати, що навіть за несприятливих умов значних шоків для курсу не відбудеться", — запевнив він.

Трохи вищого курсу гривня/долар наприкінці жовтня очікує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин — до 42,5 грн/$.

"По долару зберігається імпульс для зростання, хоча НБУ пропускає курс лише в зону, яку вважає зараз найдоцільнішою. Курс 41,85-41,95 грн/$ для міжбанку є попереднім локальним максимумом, й він буде магнітом для руху, перед намаганням пробити 42 грн/$. А от готівковий вже на цьому тижні може застовбити позначку 42+ грн за долар. Зниження ставки НБУ звільнить трохи гривні в систему, отже ресурс для купівлі буде. Далі проміжним цільовим є позначка 42,5 грн за долар. Водночас залишаю негативні очікування по євро, через корекцію EUR/USD. Очікую послаблення євро в готівці до 48,50-48,75 грн/€, й безготівковому до 48,25-48,50 грн/€", — зазначив Шевчишин.

Водночас банкіри поки не агітують населення щодо тотальної скупки інвалюти.

"На моє переконання, не варто скуповувати валюту, принаймні робити це хаотично", — зазначив Тарас Лєсовий.

Він вважає, що поточна дохідність гривневих вкладів і поточні акційні надбавки (+1% річних) дозволяють гривневим депозитам конкурувати із вкладеннями в інвалюті.

За даними Нацбанку, середня дохідність 3-місячних гривневих депозитів (індекс UIRD) на 17 жовтня становила 13,32% річних, 6-місячних — 13,95% річних, 12-місячних — 13,71% річних. Ставки вказані без вирахування оподаткування, яке становить 18% податку на доходи фізосіб і 5% воєнного збору. 23% загалом. З вирахуванням податків (чистими) це буде відповідно 10,26%, 10,7% та 10,6% річних.

Та головною порадою фінансистів людям лишається пропорційна диверсифікація своїх заощаджень: тобто вкластися і в інвалюту (долар + євро), і в банківські депозити, і в державні облігації.

"Звісно краще за все диверсифікувати ризики, однак з пріоритетом гривні. І залежно від наявної суми (маємо на увазі середні показники від 20 тис. грн до 50 тис. грн) краще відкривати саме депозити на термін 6-9 місяців і 1 рік, адже саме такі вклади дають найбільшу прибутковість", — сказав Лєсовий.

Нагадаємо, що днями міжнародна агенція Bloomberg повідомила, що під час поточних перемовин із МВФ з нової кредитної програми для України, Міжнародний валютний фонд натиснув на Нацбанк вимогою девальвувати курс гривні для покриття дефіциту держбюджету. А НБУ опиравсь через побоювання негативної соціальної реакції та зростання через здорожчання долара/євро поточної інфляції, яка у вересні була зафіксована на 11,9% за річного прогнозу регулятора в 9,7%.

Водночас з 1 по 20 жовтня офіційний курс гривня/долар зріс з 41,1420 до 41,7308 грн/$, а гривня/євро — з 48,3028 грн/€ до 48,7624 грн/€.

Раніше "Телеграф" розповів, як змінювався курс гривні до долара з часів незалежності і якими були зарплати та ціни з 1991 року і по сьогодні.