Реально ли получить кредит без отказа: что влияет на решение МФО

Реально ли получить кредит без отказа? Узнайте, как лицензированные МФО принимают решения, влияющие на одобрение заявки на примере Limon Credit

Большинство людей, впервые обращающихся в микрофинансовую компанию, ищут кредит без отказа. Но ни одно ответственное МФО не гарантирует 100% одобрения, ведь каждая заявка проходит автоматический скоринг. Понимая, как работает система, можно значительно повысить свои шансы на положительный ответ.

Как МФО принимает решение по кредиту

Современная микрофинансовая компания рассматривает заявки автоматически. Решение принимается по алгоритму, который анализирует десятки параметров. Поэтому имя и внешность клиента остаются без внимания, а система работает только с данными.

Чем больше данных совпадает с портретом надежного заемщика, тем выше возможность одобрения.

Почему отказывают в кредите

Однако бывают случаи, когда люди слышат отказ. И чаще всего это бывает из-за:

активные просрочки в других компаниях;

несколько незакрытых ссуд одновременно;

несоответствие данных в заявке и BankID;

возраст моложе 18 лет;

заблокированную или неактивную карту;

подозрительное устройство или IP-адрес.

Стоит заметить, что плохая кредитная история не всегда приговор, ведь некоторые микрофинансовые компании рассматривают такие заявки индивидуально, с учетом текущей ситуации.

Но "кредит без отказа" — это маркетинговый ход, потому что лицензированные МФО не выдают деньги всем подряд.

Как повысить шансы на одобрение

Увеличить шансы на положительный ответ можно, если:

Проверить свою кредитную историю на сайте Украинского бюро кредитных историй (раз в год без оплаты). Закройте мелкие долги. Укажите только актуальные контактные данные. Использовать BankID – это повышает доверие системы. Не подавать несколько заявок одновременно.

Часто задаваемые вопросы по кредитованию

Есть ли онлайн микрокредиты действительно без отказа?

– Нет. Любая легальная микрофинансовая компания с лицензией НБУ проверяет заявителя.

Влияет ли плохая кредитная история на решение МФО?

— Да, но не всегда критично. Некоторые компании анализируют текущее состояние заемщика.

Сколько времени занимает решение по заявке?

— от 1 до 3 минут. Решение полностью автоматическое.

Звонят ли менеджеры при оформлении микрокредита онлайн?

– Нет, если сервис автоматизирован. Многие компании, например, Limon Credit, работают без звонков.

Безопасно ли передавать данные через BankID?

– Да. Это официальная государственная система идентификации.

Так что в итоге можно заметить, что кредит без отказа — миф, но кредит с высокой вероятностью одобрения — реальная услуга. Понимание логики скоринга существенно повышает шансы на получение кредита.

Микрофинансовая компания Limon Credit, предоставляющая онлайн микрокредиты в Украине по лицензии НБУ (ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ", лицензия НБУ от 21.03.2024 г. на предоставление средств и банковских металлов в кредит, бессрочная), строит процесс на автоматическом анализе без лишней бюрократии и всегда показывает полные условия подписания.