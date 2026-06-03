Секрет длительного аромата в доме: нужны только вода, тряпка и ещё один компонент

Это можно сделать во время уборки

Многие сталкиваются с тем, что после уборки в квартире приятный запах быстро исчезает. Однако есть простой домашний способ, который помогает сохранить аромат дольше.

И для этого нужно не так уж много компонентов — вода, тряпка и несколько капель эфирного масла. Что с ними нужно сделать, написали в "OESTE GERAL".

Чтобы приготовить раствор, достаточно добавить несколько капель эфирного масла в около 500 мл теплой воды. В этой смеси смачивают тряпку, отжимают лишнюю влагу и протирают не боящиеся влаги поверхности. При необходимости можно дополнительно пройтись сухой салфеткой, чтобы лучше закрепить аромат.

Аромат можно сделать более выразительным, если подбирать под разные комнаты. Например, цитрусовые подходят для гостиной, лаванда – для спальни, эвкалипт – для ванной, а розмарин или лемонграсс – для кухни.

Девушка протирает поверхность. Фото: ТСН

Главное правило метода – не наносить масло непосредственно на ткань, а предварительно разводить его в воде. В чистом виде она может распределяться неравномерно и даже оставлять следы, поэтому ее смешивают с теплой водой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обычным носком наполнить дом ароматом.