Почему бутылки Coca-Cola в "АТБ" больше, чем в других магазинах? Раскрыта тайна "двухлитрушек"

Эксклюзивные предложения в магазинах были и ранее

Coca-Cola в привычных двухлитровых бутылках исчезла с полок большинства украинских супермаркетов — вместо неё появился объем 1,75 л. Однако в сети супермаркетов "АТБ" до сих пор можно приобрести газировку в привычных "двухлитрушках".

"Телеграф" рассказывает о том, почему форматы упаковок колы в "АТБ" отличаются от других сетей. Ранее эти супермаркеты могли похвастаться эксклюзивными бутылками колы объемом 2,2 л, тогда как в других магазинах максимальный объем напитка составлял 2 л.

Это сделано, чтобы сеть дискаунтеров могла держать самую низкую цену на полке и при этом не демпинговать остальной рынок.

"Полгода мы не продавали Coca-Cola (из-за запрета на снижение цен от производителя). Ничего, заменили Pepsi. А с Coca-Cola вели переговоры. И хотя они не дали нам снизить цены, но сделали под нас бутылку на 10% больше стандартной. То есть сегодня у всех Coca-Cola двухлитровая, а у АТБ – 2,2 литра", — рассказывал ранее совладелец "АТБ" Виктор Карачун.

Coca-Cola в АТБ

Сейчас, когда на полках магазинов стандартные "двухлитрушки" колы заменили на 1,75 л, "АТБ" снова предлагает больший объем — 2 л. Очевидно, по тому же принципу и причине.

Интересный факт: процесс, когда производители уменьшают объем, сохраняя цену или форму, называется шринкфляция. Это происходит из-за инфляции и желания производителя не отпугивать покупателей новыми ценниками.

Напомним, ранее мы писали о том, что кассир "АТБ" назвала наиболее "бесячую" привычку покупателей.