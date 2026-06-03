Услышали это - ищите другое объявление: эксперты назвали тревожный знак при покупке б/у авто

Правильная сделка состоит из нескольких этапов

Безопасно приобрести подержанный автомобиль можно, следуя алгоритму, который рекомендуют эксперты. Если продавец не согласен пойти на него, то стоит поискать другое место.

Издание Motoryzacja Interia, рассказывает, как распознать недобросовестного продавца и из каких обязательных этапов состоит безопасная покупка машины с пробегом:

Проверьте объявление и сравните цены;

Свяжитесь с продавцом и убедитесь, что он отвечает на сообщения, а автомобиль соответствует объявлению;

Осмотр на месте;

Тест-драйв в сочетании с посещением автомеханика;

Проверка документов, особенно соответствия между свидетельством о регистрации, информацией продавца и VIN-номером.

"Если на любом из этих этапов вы столкнетесь с давлением, отговорками или несоответствиями, стоит просто поискать другое объявление", — считают авторы материала.

Напомним, ранее мы писали о том, что лучший "женский" автомобиль продают немного дороже нового iPhone.