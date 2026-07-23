Капает кран — "улетает" 1000 грн в год: наглядный расчет, во сколько обойдется одна капля в секунду

Как узнать, сколько денег утекает из вашего крана

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие украинцы не обращают внимания на протекающий кран, а иногда оттягивают ремонт или замену смесителя из-за отсутствия времени или свободных денег. Однако такое отношение грозит большими убытками семейному бюджету.

1 капля в секунду влечет за собой потерю около 25 литров воды в сутки. "Телеграф" подсчитал, сколько воды, а следовательно денег, можно потерять за год.

Если умножить 25 литров на количество дней в году, мы получим больше 9 кубов – таким количеством воды экономная семья может пользоваться больше месяца.

365 дней х 25л = 9 125 л

Стоит отметить, что в Украине как раз идет процесс повышения тарифов на холодную воду, а потому данная тема весьма актуальна. По данным РБК-Украина, в Киеве за водоснабжение придется платить 50,69 грн, а за водоотвод — 38,21 грн за куб, что вместе составит 88,9 грн за куб. Если посчитать во сколько обойдется протекающий кран за год по этим тарифам, получится свыше 800 грн.

9 125 л х 88,9 грн = 811,2125

Капает кран. Фото: Pixabay

Сегодня водоснабжение и услуги канализации стоят в Бородянке – 139, 34 грн, Павлограде – 113,47 грн и Бердичеве – 101,76 грн. Чуть меньше сотни за куб просят в Ужгороде (91,24 грн.) и Дрогобыче (87,30 грн.).

Дороже всего платят в Умани, где стоимость холодной воды и водоотвода уже составляет 157,32 грн за куб. Таким образом, жителям этого населенного пункта придется заплатить едва ли не полторы тысячи только за оттягивание ремонта смесителя.

9 125 л х 157,32 грн = 1 435,545 грн

Как видим, стоимость несвоевременного ремонта может вылиться в разные суммы, в зависимости от места проживания, ведь тарифы отличаются. Однако в среднем по стране капающий кран обойдется в тысячу гривен за год.

Ранее мы рассказали, что 80% людей нажимают кнопки на бачке унитаза неправильно и переплачивают за воду.