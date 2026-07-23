Капає кран — "відлітає" 1000 грн на рік: наочний розрахунок, скільки коштуватиме одна крапля на секунду

Як дізнатися, скільки грошей витікає з вашого крана

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Багато українців не звертають уваги на кран, що протікає, а іноді відтягують ремонт або заміну змішувача через відсутність часу або вільних грошей. Однак таке ставлення загрожує збитками сімейному бюджету.

1 крапля на секунду спричиняє втрату близько 25 літрів води на добу. "Телеграф" підрахував скільки води, а отже грошей, можна втратити за рік.

Якщо помножити 25 літрів на кількість днів на рік, ми отримаємо більше ніж 9 кубів – такою кількістю води економна сім’я може користуватися більше як місяць.

365 днів х 25л = 9125 л

Варто зазначити, що в Україні йде процес підвищення тарифів на холодну воду, а тому дана тема дуже актуальна. За даними РБК-Україна, у Києві за водопостачання доведеться сплачувати 50,69 грн, а за водовідведення — 38,21 грн за куб, що разом становитиме 88,9 грн за куб. Якщо порахувати у скільки обійдеться кран, що протікає, за рік за цими тарифами, вийде понад 800 грн.

9125 л х 88,9 грн = 811,2125

Капає кран. Фото: Pixabay

Сьогодні водопостачання та послуги каналізації коштують у Бородянці – 139, 34 грн, Павлограді – 113,47 грн та Бердичеві – 101,76 грн. Трохи менше сотні за куб просять в Ужгороді (91,24 грн) та Дрогобичі (87,30 грн).

Найдорожче платять в Умані, де вартість холодної води та водовідведення вже становить 157,32 грн за куб. Таким чином, мешканцям цього населеного пункту доведеться заплатити майже півтори тисячі лише через відтягування ремонту змішувача.

9125 л х 157,32 грн = 1 435,545 грн

Як бачимо, вартість невчасного ремонту може вилитися у різні суми, залежно від місця проживання, адже тарифи відрізняються. Однак у середньому по країні кран, що капає, обійдеться в тисячу гривень за рік.

Раніше ми розповіли, що 80% людей натискають кнопки на бачку унітаза неправильно та переплачують за воду.